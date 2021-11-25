Уголовное дело возбудили в отношении педагога по факту жестокого обращения с учениками Красногорской школы

Решение приняли после проверки районной прокуратуры.

Красногорское. Удмуртия. Прокуратура провела проверку по факту применения телесных наказаний в отношении учеников гимназии в селе Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Проверкой установлено, что учитель Красногорской гимназии жестоко обращалась с учениками.

Материалы проверки направили в следственные органы, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 УК России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Прокуратура контролирует расследование дела.

Напомним, что разобраться с появившимися в СМИ сообщениями о жестоком обращении с детьми в школе поручил глава Удмуртии Александр Бречалов. В целях уточнения информации была организована доследственная проверка.