Для ХК «Ижсталь» и команды «Прогресс» приобретут два новых автобуса

Ижевск. Удмуртия. Для хоккейного клуба «Ижсталь» и команды «Прогресс» приобретут два автобуса. Это стало возможным после заключения соглашения о сотрудничестве с «Ижавиа». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Новый транспорт для выездных серий появится у спортсменов в течение месяца. «Также на этих автобусах мы будем возить на соревнования детей и спортсменов — участников СВО», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом финансовая поддержка спортклубов Удмуртии увеличилась на 75 млн рублей и теперь составляет 315 млн рублей.

Напомним, ранее в ХК «Ижсталь» перешёл новый нападающий. Отмечается, что клуб планируют продолжать усиливаться новыми игроками.