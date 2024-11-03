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Для ХК «Ижсталь» и команды «Прогресс» приобретут два новых автобуса

14:30, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Для ХК «Ижсталь» и команды «Прогресс» приобретут два новых автобуса
14:30, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижавиа\n#автобус\n#Ижсталь
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Транспорт также будут использовать для перевозки детей и спортсменов-участников СВО.

Ижевск. Удмуртия. Для хоккейного клуба «Ижсталь» и команды «Прогресс» приобретут два автобуса. Это стало возможным после заключения соглашения о сотрудничестве с «Ижавиа». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Новый транспорт для выездных серий появится у спортсменов в течение месяца. «Также на этих автобусах мы будем возить на соревнования детей и спортсменов — участников СВО», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом финансовая поддержка спортклубов Удмуртии увеличилась на 75 млн рублей и теперь составляет 315 млн рублей.

Напомним, ранее в ХК «Ижсталь» перешёл новый нападающий. Отмечается, что клуб планируют продолжать усиливаться новыми игроками.

14:30, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
99
0
#Ижавиа\n#автобус\n#Ижсталь