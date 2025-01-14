В аэропорту Ижевска временно ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска временно не принимают и не выпускают самолёты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Ограничения на использование воздушного пространства ввели около 11:15 14 января.

По данным авиакомпании «Ижавиа», рейсы 6377 и l8-302 направлены на запасной аэродром. После снятия ограничений вылетят рейсы l8-925, l8-305, 6378.

«В случае обнаружения беспилотников в небе звоните в службу 112, возможен и приём текстовых смс-сообщений», — заявил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём Телеграм-канале.

Напомним, что ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводили в аэропорту Ижевска вечером 11 января.

UPD: по данным пресс-секретаря Росавиации Артёма Кореняко, в 13:00 в аэропорту Ижевска сняли ограничения. Во время их действия два самолёта успешно приземлились на запасных аэродромах.