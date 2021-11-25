Доходы жителей Удмуртии в среднем выросли на 6,2%

С января по сентябрь население республики потратило 326,6 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Среднедушевые доходы жителей Удмуртии в январе-сентябре 2021 года выросли. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года доходы прибавили 1 480 рублей (6,2%) и составили 25 396 рублей.

Отмечается, что рост номинальных зарплат наблюдается во всех субъектах ПФО. Удмуртия в этом отношении занимает 7 место. Лидирует Татарстан (37,1 тыс. рублей), замыкает список Мордовия (21,5 тыс. рублей).

Всего в январе-сентябре 2021 года жители Удмуртии получили в сумме 341,3 млрд рублей доходов. На долю расходов пришлось 326,6 млрд рублей.

Напомним, что за 9 месяцев текущего года население республики потратило на покупку алкоголя почти 15 млрд рублей.