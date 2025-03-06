Ижевск. Удмуртия. Впервые в истории авиакомпании «Ижавиа» на должность пилотов трудоустроились две девушки. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира 5 марта на телеканале «Моя Удмуртия».

На работу в АО «Ижавиа» пришли выпускница Сасовского лётного училища гражданской авиации Индира Асатова и выпускница Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Полина Рязанова.

«Обе имеют по 120 часов налёта в «Ижавиа», а в середине апреля после 150 часов успешного прохождения контрольно-проверочных полётов будут переведены во вторые пилоты», — заявил Александр Бречалов.