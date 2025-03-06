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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Впервые за историю авиакомпании «Ижавиа» за штурвал самолёта сядут две девушки

12:54, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Впервые за историю авиакомпании «Ижавиа» за штурвал самолёта сядут две девушки
12:54, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#пилоты
Источник фото: ИА «Сусанин»
108
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После прохождения контрольно-проверочных полётов они станут вторыми пилотами.

Ижевск. Удмуртия. Впервые в истории авиакомпании «Ижавиа» на должность пилотов трудоустроились две девушки. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира 5 марта на телеканале «Моя Удмуртия». 

На работу в АО «Ижавиа» пришли выпускница Сасовского лётного училища гражданской авиации Индира Асатова и выпускница Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Полина Рязанова. 

«Обе имеют по 120 часов налёта в «Ижавиа», а в середине апреля после 150 часов успешного прохождения контрольно-проверочных полётов будут переведены во вторые пилоты», — заявил Александр Бречалов. 

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12:54, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#пилоты