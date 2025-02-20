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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В аэропорту Ижевска в сезон отпусков увеличится частота полетов по трём популярным направлениям

16:40, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В аэропорту Ижевска в сезон отпусков увеличится частота полетов по трём популярным направлениям
16:40, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#самолёты\n#Ижавиа\n#Санкт-Петербург\n#Сочи\n#Калининград
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
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Дополнительные рейсы отправятся в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска на период весенне-летне-осенних отпусков планируют увеличить частоту полетов по трём популярным направлениям. Об этом сообщается в соцсетях «Ижавиа».

Больше всего дополнительных рейсов появятся по направлению «Ижевск – Санкт-Петербург»: с 17 мая по 31 мая по субботам; с 21 мая по 28 мая по средам; с 25 апреля по 1 июня по пятницам и воскресеньям; с 3 июня по 29 сентября по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам; с 1 октября по 25 октября по средам и субботам; с 3 октября по 24 октября по пятницам и воскресеньям.

«Ижевск – Сочи»: с 3 июня по 23 сентября по вторникам; с 5 июля по 23 августа по субботам.

«Ижевск – Калининград»: с 26 апреля по 10 мая по субботам; с 30 апреля по 7 мая по средам; с 7 июня по 28 июня по субботам.

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16:40, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#самолёты\n#Ижавиа\n#Санкт-Петербург\n#Сочи\n#Калининград