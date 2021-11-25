В Глазове вновь пытаются продать здание бывшей земской школы

За два года торгов его цена снизилась почти вдвое.

Глазов. Удмуртия. В Глазове повторно выставили на продажу здание бывшего земского уездного училища. Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.

Здание является памятником регионального значения и объектом культурного наследия с 1979 года. Его общая площадь — 563,7 кв. м. Построено оно было до 1918 года, однако точный год постройки остался неизвестен.

Ранее объект уже выставляли на продажу: в 2019 году его стоимость оценивалась в 5 000 000 рублей. Нынешняя цена здания сократилась почти вдвое — до 2 536 100 рублей.

Согласно условиям конкурса, новый владелец обязуется составить проектно-сметную документацию по сохранению объекта культурного наследия в течение 8 месяцев со дня заключения договора купли-продажи. Через год в администрацию города должен поступить отчёт о выполнении обязательств. Конечный срок для выполнения всех работ — 20 месяцев со дня покупки здания.

Также из документов следует, что последние торги прошли 1 ноября 2021 года, но были признаны несостоявшимися — объектом никто не заинтересовался, заявок подано не было.

Отметим, что в земской школе учились известные революционеры Ефим Бабушкин и Иосиф Наговицын.