Аэропорт Ижевска обошёл столичный «Внуково» по доступности питьевой воды

Ижевск. Удмуртия. В Госдуме России предложили поставить в аэропортах бесплатные питьевые краны. Как сообщает MSK1.RU, с такой инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов.

Также он предложил установить предельную розничную цену на питьевую воду. Поводом для внимания к такому аспекту стала недавняя проверка ФАС аэропорта Внуково в Москве из-за цен на воду.

«Речь идёт о ценах на бутилированную воду в зоне международных вылетов. За бутылку 0,5 вам придётся заплатить как минимум 150 рублей, когда вне аэропорта бутылку можно купить и за 30.

По заявлению ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, во Внуково наблюдается значительное завышение цен, а это может указывать на наличие монопольного сговора среди продавцов», — отмечает издание.

По мнению вице-спикера Госдумы, наличие таких кранов с бесплатной водой позволит создать комфортные условия для пассажиров и снизить «социальное напряжение» из-за высоких цен.

Руководитель компании «Ижавиа» Александр Синельников, отвечая в своём ТГ-канале на вопрос о такой инициативе, отметил, что в аэропорту Ижевска такой фонтанчик с бесплатной питьевой водой уже есть.