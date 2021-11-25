Восемь ижевских подростков подозреваются в серии банковских краж

Сумма причинённого им ущерба пока неизвестна, как и число потерпевших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали восьмерых подростков по подозрению в серии краж с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Следствие предполагает, что с июня по ноябрь 2021 года молодые люди действовали группой и похищали деньги с банковских счетов граждан. Всё это делалось с помощью мобильной связи и интернета.

Задержание проводили следователи СК при поддержке СОБР Росгвардии. Подростки оказались учащимися школ и колледжей Ижевска, им от 15 до 17 лет.

МВД Удмуртии предоставило в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража с банковского счёта»). Сумма причинённого им ущерба пока неизвестна, как и число потерпевших.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде присмотра родителями.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, в ходе обысков полицейскими изъята компьютерная техника, 29 сим-карт, 33 банковские карты и 25 мобильных телефонов

В следственном управлении уточнили, что данное уголовное дело не связано с серией банковских мошенничеств, которые распространились по России и Удмуртии в последние годы.

Подросткам может грозить до 6 лет колонии со штрафом до 80 тыс. рублей.