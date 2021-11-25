Коронавирус в Удмуртии подтвердился ещё у 305 человек

В числе заболевших — 38 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 305 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Лидером по заражениям является столица Удмуртии Ижевск — 166 человек, следом идёт Сарапул — 26 человек, затем Игринский район — 20 человек, Воткинск — 14 человек. В Камбарском и Воткинском районах заболели по 11 человек, в Можге — 9, в Вавожском районе — 8. В Красногорском районе за сутки заразились 7 человек, в Киясовском — 6. В Глазове и Якшур-Бодьинском районе — по 5 человек. 4 заболевших выявили в Кизнерском районе, по 3 — в Алнашском и Можгинском, в Сарапульском районе заболели двое, а в Граховском, Завьяловском, Малопургинском, Юкаменском, Глазовском районах — по одному.

В числе заболевших — 38 детей и 61 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровели 277 человек, 11 скончались – 6 женщин и 5 мужчин. Женщинам было от 67 до 95 лет, а мужчинам — 44-66 лет.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 230 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 622 035 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 421 976. При этом 109 077 человека привились «Спутником Лайт».