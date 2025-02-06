Ижевск. Удмуртия. После предупреждения от УФАС АО «Ижавиа» аннулировало счёт на 2 млн рублей. Об этом сообщает Удмуртское УФАС России.

В управление Федеральной антимонопольной службы поступило заявление от «Авиакон Цитотранс». По результатам его рассмотрения специалисты обнаружили в действиях АО «Ижавиа» признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» («Навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора»).

Установлено, что грузоотправитель ООО «Гаусс» получил допуск на территорию аэропорта Ижевска. В результате компания по договору с «Авиакон Цитотранс» доставляла груз в аэропорт и загружала его на борт воздушного судна. Для этого использовался транспорт грузоотправителя и работали его сотрудники.

Таким образом, именно ООО «Гаусс» как грузоотправитель оказывало необходимые услуги грузообработки. Документацию на груз оформляла авиакомпания «Авиакон Цитотранс», она и оплачивала услугу доставки и погрузки.

Но АО «Ижавиа» включило грузообработку в перечень услуг, оказанных авиакомпании «Авиакон Цитотранс». В результате по всем рейсам, выполненным заявителем из аэропорта Ижевска, «Ижавиа» предъявила в адрес «Авиакон Цитотранс» к оплате стоимость неоказанных услуг по обработке убывающих грузов. Долг составил свыше 2 млн рублей.

Всё это подтвердило факт навязывания услуг, поэтому АО «Ижавиа» выдали предупреждение о прекращении данных действий.

В результате авиакомпания аннулировала счета на всю сумму.