Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года аэропорт Ижевска обслужил 123 942 пассажира, что на 2,7% выше данных за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Александр Синельников в своём ТГ-канале.

По данным за февраль, аэропорт обслужил 57 068 человек, что на 3,2% меньше, чем за февраль 2024 года.

За последний зимний месяц 2025 года авиакомпания «Ижавиа» перевезла 47 042 пассажира. Ещё 264 путешественника воспользовались авиакомпаниями-партнёрами. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, число пассажиров увеличилось на 0,4%.

Всего с начала 2025 года «Ижавиа» перевезла 99 306 пассажиров, что на 6% выше данных за аналогичный период 2024 года.