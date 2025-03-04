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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Свыше 120 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Ижевска в 2025 году

10:02, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Свыше 120 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Ижевска в 2025 году
10:02, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пассажиры\n#аэропорт\n#Ижавиа
Источник фото: ИА «Сусанин»
82
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По сравнению с началом 2024 года, прирост составил 2,7%.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года аэропорт Ижевска обслужил 123 942 пассажира, что на 2,7% выше данных за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Александр Синельников в своём ТГ-канале. 

По данным за февраль, аэропорт обслужил 57 068 человек, что на 3,2% меньше, чем за февраль 2024 года.

За последний зимний месяц 2025 года авиакомпания «Ижавиа» перевезла 47 042 пассажира. Ещё 264 путешественника воспользовались авиакомпаниями-партнёрами. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, число пассажиров увеличилось на 0,4%.

Всего с начала 2025 года «Ижавиа» перевезла 99 306 пассажиров, что на 6% выше данных за аналогичный период 2024 года. 

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10:02, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пассажиры\n#аэропорт\n#Ижавиа