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На конкурс «Мисс Студенчества Финно-Угрии» от Удмуртии поедет студентка Глазовского пединститута

13:30, 25 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
На конкурс «Мисс Студенчества Финно-Угрии» от Удмуртии поедет студентка Глазовского пединститута
13:30, 25 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#конкурс\n#студенты
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики
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Девушка успевает учиться на отлично и вести активную студенческую жизнь.

Глазов. Удмуртия. Удмуртию на международном конкурсе «Мисс Студенчества Финно-Угрии» представит студентка пятого курса Глазовского педагогического института. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Ксения Богданова учится на отлично на историко-лингвистическом факультете. После института девушка планирует работать учителем английского и удмуртского языков.

Студентка много раз участвовала в масштабных студенческих конкурсах, танцевала с коллективом «Ромашка» Центра досуга и творчества, выступала на всероссийских и международных фестивалях. С 2020 года Ксения начала руководить хореографическим коллективом «Чайка».

Конкурс «Мисс Студенчества» пройдет с 7 по 11 декабря в Ханты-Мансийске. В этот раз он посвящен теме «Вековые традиции — креативные горизонты!». Для участниц подготовят несколько тематических этапов: пресс-конференцию, мастер-класс ремесла финно-угорских народов, конкурс талантов и многое другое. Завершением всех испытаний станет финальное дефиле.

13:30, 25 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
100
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#конкурс\n#студенты
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