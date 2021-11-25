На конкурс «Мисс Студенчества Финно-Угрии» от Удмуртии поедет студентка Глазовского пединститута

Девушка успевает учиться на отлично и вести активную студенческую жизнь.

Глазов. Удмуртия. Удмуртию на международном конкурсе «Мисс Студенчества Финно-Угрии» представит студентка пятого курса Глазовского педагогического института. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Ксения Богданова учится на отлично на историко-лингвистическом факультете. После института девушка планирует работать учителем английского и удмуртского языков.

Студентка много раз участвовала в масштабных студенческих конкурсах, танцевала с коллективом «Ромашка» Центра досуга и творчества, выступала на всероссийских и международных фестивалях. С 2020 года Ксения начала руководить хореографическим коллективом «Чайка».

Конкурс «Мисс Студенчества» пройдет с 7 по 11 декабря в Ханты-Мансийске. В этот раз он посвящен теме «Вековые традиции — креативные горизонты!». Для участниц подготовят несколько тематических этапов: пресс-конференцию, мастер-класс ремесла финно-угорских народов, конкурс талантов и многое другое. Завершением всех испытаний станет финальное дефиле.