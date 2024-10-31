Хоккейный клуб «Ижсталь» и компания «Ижавиа» заключили соглашение о сотрудничестве

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» и компания «Ижавиа» подписали соглашение о сотрудничестве. Утверждение важного документа состоялось 31 октября при участии главы Удмуртии Александра Бречалова.

Церемония подписания состоялась в резиденции главы Удмуртии. Соглашение заключается в рамках перезагрузки работы хоккейного клуба, анонсированной ранее.

Основным направлением сотрудничества станет организация логистики команды. Кроме «Ижавиа» партнëрами команды станут и другие компании, которые пока не раскрываются.