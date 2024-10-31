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Хоккейный клуб «Ижсталь» и компания «Ижавиа» заключили соглашение о сотрудничестве

16:16, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Хоккейный клуб «Ижсталь» и компания «Ижавиа» заключили соглашение о сотрудничестве
16:16, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#Ижавиа
Источник фото: ИА «Сусанин»
39
0

Утверждение важного документа состоялось 31 октября.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» и компания «Ижавиа» подписали соглашение о сотрудничестве. Утверждение важного документа состоялось 31 октября при участии главы Удмуртии Александра Бречалова.

Церемония подписания состоялась в резиденции главы Удмуртии. Соглашение заключается в рамках перезагрузки работы хоккейного клуба, анонсированной ранее.

Основным направлением сотрудничества станет организация логистики команды. Кроме «Ижавиа» партнëрами команды станут и другие компании, которые пока не раскрываются.

16:16, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#Ижавиа