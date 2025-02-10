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Самолёт из Москвы не смог приземлиться в Ижевске из-за тумана

09:20, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Самолёт из Москвы не смог приземлиться в Ижевске из-за тумана
09:20, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
329
0
#Ижевск\n#Ижевский аэропорт\n#Ижавиа
Источник фото: ИА «Сусанин»
329
0

Воздушное судно перенаправили в Пермь.

Ижевск. Удмуртия. Из-за плохой погоды самолёт не смог приземлиться в Ижевске. Об этом сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в своём ТГ-канале.

Речь идёт о рейсе «Москва-Ижевск», вылетевший из Домодедово. Воздушное судно должно было приземлиться ночью, но из-за тумана в столице Удмуртии самолёт пришлось отправить на посадку в Пермь. Кроме того, из-за погодных условий в Ижевск не вылетел самолёт из Екатеринбурга.

«Погода с 07:00 наладилась. В ближайшее время вылетает борт из Перми и в 09:00 местного из Екатеринбурга», — написал Александр Синельников. Отмечается, что в 08:35 самолёт из Москвы совершил посадку в Ижевском аэропорту.

09:20, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
329
0
#Ижевск\n#Ижевский аэропорт\n#Ижавиа