Пассажиропоток «Ижавиа» в сравнении с 2020 годом вырос почти на 798%

За 10 месяцев 2021 года перевезено около 240 тыс. пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. Пассажиропоток авиакомпании «Ижавиа» за январь-октябрь 2021 года вырос на 797,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные опубликованы Росавиацией.

За 10 месяцев 2021 года «Ижавиа» перевезла 238,2 тыс. пассажиров, а в январе-октябре 2020 — 29,8 тыс. человек. Рост в нынешнем году составил 797,7%.

Занятость пассажирских кресел в 2020 году составляла 65%, в 2021 — 77,8%.

В октябре 2020 года авиакомпания перевезла 1,6 тыс. пассажиров, а в октябре 2021 года — 30,2 тыс. Рост составил 1 825,1%. Занятость пассажирских кресел в минувшем году была на уровне 54,8%, в текущем году — уже 72,1%.

По всей России внутренние и международные авиаперевозки за январь-октябрь 2021 года выросли на 153,3%. Самолёты перевезли 205,2 млн пассажиров, тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 133,9 млн человек. На внутренних рейсах за 10 месяцев текущего года перевезли 144,1 млн пассажиров, а на международных — 11,8 млн.

Напомним, ранее стало известно, что 20 декабря из Ижевска отправится первый прямой авиарейс в Новосибирск.