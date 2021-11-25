В Ижевске назначили нового замглавы города по ЖКХ

Алексей Мещанинов уже имеет опыт хозяйственной работы в столице Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Новым замглавы Ижевска по ЖКХ назначили Алексея Мещанинова. Обновлённая информация размещена на сайте городской администрации.

Напомним, что ранее этот пост занимал Игорь Сальников, покинувший должность по причине переезда в другой город.

Наша справка: Алексей Николаевич Мещанинов родился в 1973 году в селе Грахово. С 1998 по 1999 год трудился начальником котельной Ижевского комбината хлебопродуктов. С 1999 по 2008 год работал специалистом, главным специалистом и ведущим инженером в «Городское жилищное управление - Управляющая компания в ЖКХ Ижевска».

С 2008 по 2021 года занимал пост замначальника управления ЖКХ администрации города, затем возглавил эту структуру.



Должность замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству занял с 24 ноября 2021 года.