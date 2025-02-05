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Почти 67 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Ижевска за январь 2025 года

15:50, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 67 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Ижевска за январь 2025 года
15:50, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
31
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#Ижевск\n#Ижавиа\n#Ижевский аэропорт
Источник фото: ИА "Сусанин"
31
0

Услугами авиакомпании «Ижавиа» воспользовалось более 52 тысяч пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. За январь 2025 года аэропорт «Ижевск» обслужил 66 874 пассажиров (+5% к январю 2024 года). Такие данные опубликовал в своём ТГ-канале руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

По его словам, сама авиакомпания «Ижавиа» перевезла 52 080 пассажиров (+7,7% к январю 2024 года). Регулярность рейсов составила 91%, пунктуальность 79%. Занятость кресел составила 85%, что также выше, чем в январе предыдущего года.

Напомним, по итогам 2024 года аэропорт столицы Удмуртии обслужил 900 тысяч пассажиров

15:50, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Ижевский аэропорт