Ижевск. Удмуртия. За январь 2025 года аэропорт «Ижевск» обслужил 66 874 пассажиров (+5% к январю 2024 года). Такие данные опубликовал в своём ТГ-канале руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

По его словам, сама авиакомпания «Ижавиа» перевезла 52 080 пассажиров (+7,7% к январю 2024 года). Регулярность рейсов составила 91%, пунктуальность 79%. Занятость кресел составила 85%, что также выше, чем в январе предыдущего года.

Напомним, по итогам 2024 года аэропорт столицы Удмуртии обслужил 900 тысяч пассажиров.