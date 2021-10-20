Две трети работников сферы соцзащиты Удмуртии привились от коронавируса

Наибольший процент вакцинированных достигнут в Республиканском доме для престарелых и инвалидов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается вакцинация работников отраслей с высокой степенью людских контактов. Так на сегодняшний день 67% работников соцзащиты республики поставили прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что наибольший процент привившихся сотрудников достигнут в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов — более 86%. Практически 200 человек прошли ревакцинацию.

Для снижения риска вспышек болезни в таких учреждениях, с апреля 2020 года их сотрудники трудились в особом режиме с круглосуточным пребыванием с подопечными сменами по две недели.

Такое режим в Удмуртии ещё действует в Сарапульском психоневрологическом интернате. В остальных 8 филиалах в разных районах республики снято ограничение в виде круглосуточного проживания сотрудников в учреждении.

В самих социальных объектах более 95% подопечных прошли вакцинацию от коронавируса.

Напомним, что Удмуртия вошла в число регионов с напряжённой эпидемиологической ситуацией по ковиду. На сегодняшний день в Родниковом крае действует обязательная вакцинация для работников ряда сфер. Так в области образования привили уже 60,5% сотрудников.