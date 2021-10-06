В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для ряда жителей

Она по-прежнему не распространяется на тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опубликовали список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление издано главным государственным санитарным врачом по Удмуртской Республике.

Как следует из документа, с 27 сентября по 3 октября в регионе заболели 1 746 человек. Чаще всего болеет трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет. Самая высокая заболеваемость отмечена у работников из сферы торговли продовольственными и непродовольственными товарами — 522,1 на 100 тыс. человек населения и 440,6 на 100 тыс. человек соответственно.

В связи с этим обязательная вакцинация введена для работников:

Сферы торговли, бытовых услуг (включая прачечные, химчистки, клининг), а также гостиничных, похоронных услуг, доставки товаров, курьерских служб. Салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов. Общественного питания. Пенсионного обеспечения, медицинского страхования и соцуслуг. Клиентских подразделений банков, расчётных центров, почтовых отделений. МФЦ. Общественного транспорта и такси. Образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания. ЖКХ, энергетики. Культурных, досуговых, развлекательных, рекламных и иных мероприятий, кроме официальных мероприятий органов исполнительной власти. Детских игровых комнат, детских лагерей, включая парки и торговые центры. Театров, кинотеатров, концертных залов. Массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Промышленных предприятий, изготавливающих продукцию. Государственных и муниципальных служащих Удмуртской Республики.

Обязательная вакцинация по-прежнему не распространяется на тех граждан, у кого есть медицинские противопоказания. Министру здравоохранения Удмуртии поручено представить план вакцинации.