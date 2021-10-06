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В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для ряда жителей

13:06, 06 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для ряда жителей
13:06, 06 октября, 2021
Андрей Бирюков
1426
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: ИА Сусанин
1426
0

Она по-прежнему не распространяется на тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опубликовали список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление издано главным государственным санитарным врачом по Удмуртской Республике.

Как следует из документа, с 27 сентября по 3 октября в регионе заболели 1 746 человек. Чаще всего болеет трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет. Самая высокая заболеваемость отмечена у работников из сферы торговли продовольственными и непродовольственными товарами — 522,1 на 100 тыс. человек населения и 440,6 на 100 тыс. человек соответственно. 

В связи с этим обязательная вакцинация введена для работников:

  1. Сферы торговли, бытовых услуг (включая прачечные, химчистки, клининг), а также гостиничных, похоронных услуг, доставки товаров, курьерских служб. 

  2. Салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов.

  3. Общественного питания.

  4. Пенсионного обеспечения, медицинского страхования и соцуслуг. 

  5. Клиентских подразделений банков, расчётных центров, почтовых отделений.

  6. МФЦ.

  7. Общественного транспорта и такси.

  8. Образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания.

  9. ЖКХ, энергетики.

  10. Культурных, досуговых, развлекательных, рекламных и иных мероприятий, кроме официальных мероприятий органов исполнительной власти.

  11. Детских игровых комнат, детских лагерей, включая парки и торговые центры.

  12. Театров, кинотеатров, концертных залов.

  13. Массовых физкультурных и спортивных мероприятий. 

  14. Промышленных предприятий, изготавливающих продукцию. 

  15. Государственных и муниципальных служащих Удмуртской Республики.

Обязательная вакцинация по-прежнему не распространяется на тех граждан, у кого есть медицинские противопоказания. Министру здравоохранения Удмуртии поручено представить план вакцинации.

13:06, 06 октября, 2021
Андрей Бирюков
1426
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус
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