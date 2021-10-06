В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для ряда жителей

Она по-прежнему не распространяется на тех, у кого есть медицинские противопоказания.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опубликовали список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление издано главным государственным санитарным врачом по Удмуртской Республике.
Как следует из документа, с 27 сентября по 3 октября в регионе заболели 1 746 человек. Чаще всего болеет трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет. Самая высокая заболеваемость отмечена у работников из сферы торговли продовольственными и непродовольственными товарами — 522,1 на 100 тыс. человек населения и 440,6 на 100 тыс. человек соответственно.
В связи с этим обязательная вакцинация введена для работников:
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Сферы торговли, бытовых услуг (включая прачечные, химчистки, клининг), а также гостиничных, похоронных услуг, доставки товаров, курьерских служб.
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Салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов.
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Общественного питания.
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Пенсионного обеспечения, медицинского страхования и соцуслуг.
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Клиентских подразделений банков, расчётных центров, почтовых отделений.
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МФЦ.
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Общественного транспорта и такси.
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Образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания.
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ЖКХ, энергетики.
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Культурных, досуговых, развлекательных, рекламных и иных мероприятий, кроме официальных мероприятий органов исполнительной власти.
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Детских игровых комнат, детских лагерей, включая парки и торговые центры.
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Театров, кинотеатров, концертных залов.
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Массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
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Промышленных предприятий, изготавливающих продукцию.
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Государственных и муниципальных служащих Удмуртской Республики.
Обязательная вакцинация по-прежнему не распространяется на тех граждан, у кого есть медицинские противопоказания. Министру здравоохранения Удмуртии поручено представить план вакцинации.