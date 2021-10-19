Минобрнауки Удмуртии: отстранять от работы учителей республики не будут

Так в министерстве прокомментировали нежелание ряда сотрудников вакцинироваться от ковида.

Ижевск. Удмуртия. В министерстве образования и науки Удмуртии прокомментировали факт возможного отстранения учителей в случае нежелания их вакцинироваться от коронавируса. Ранее в соцсетях резонанс вызвала публикация документа за подписью и. о. министра о таком факте.

Напомним, главный государственный санитарный врач по республике в постановлении от 5 октября 2021 года определил категории граждан, входящих в «группу риска». Это те люди, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей. Поэтому они должны пройти вакцинацию от COVID-19. В этот список входят и все категории сотрудников системы образования республики.

В Минообрнауки Удмуртии отметили, что на сегодняшний день в республике вакцинацию прошли 60,5% сотрудников системы образования. Всего в отрасли работают порядка 49 тыс. человек, из них привиться должны более 42 тыс. сотрудников. Почти 3700 человек имеют медицинские противопоказания и более 2700 человек переболели коронавирусной инфекцией не менее шести месяцев назад.

Напомним, вакцинация не распространяется на тех сотрудников, которые имеют официальное медицинское заключение о противопоказании к профилактической прививке против COVID-19.

В министерстве подчеркнули, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, если у сотрудника отсутствует документальное подтверждение прохождения вакцинации без уважительной причины, то его временно могут перевести на дистанционный формат работы с сохранением заработной платы. Таким правом могут воспользоваться и те, кто имеет противопоказания к прививке. То есть об обязательном отстранении от работы без сохранения зарплаты речи не идёт.

«Ещё раз хочется отметить, что профилактические и противоэпидемические меры вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер. В первую очередь, они направлены исключительно во благо сохранения здоровья граждан», — отметили в министерстве.