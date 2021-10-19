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Удмуртия вошла в число регионов с напряжённой ситуацией по коронавирусу

16:00, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
Удмуртия вошла в число регионов с напряжённой ситуацией по коронавирусу
16:00, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Об этом заявил министр здравоохранения России.

Ижевск. Удмуртия. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал регионы, где ситуация с распространением коронавируса является наиболее напряжённой. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

По словам главы ведомства, эпидпроцесс протекает в субъектах федерации несимметрично. В некоторых регионах сложилась напряжённая обстановка, в их число вошли Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области.

Напомним, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Родниковом крае на сегодняшний день составляет 36%.

16:00, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
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