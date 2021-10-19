Удмуртия вошла в число регионов с напряжённой ситуацией по коронавирусу

Об этом заявил министр здравоохранения России.

Ижевск. Удмуртия. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал регионы, где ситуация с распространением коронавируса является наиболее напряжённой. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

По словам главы ведомства, эпидпроцесс протекает в субъектах федерации несимметрично. В некоторых регионах сложилась напряжённая обстановка, в их число вошли Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области.

Напомним, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Родниковом крае на сегодняшний день составляет 36%.