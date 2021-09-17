Итоги дня: ход выборов в Удмуртии и поступление первой партии вакцины от гриппа для взрослых

Главные новости пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за минувшие сутки ковид подтвердился у 133 жителей. Всего по Удмуртии зарегистрировано 229 случаев.

Победа наших

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл на выезде ангарский клуб «Ермак». Упорная борьба закончилась со счётом 3:2.

Снова холод

Предстоящие выходные в Удмуртии обещают быть холодными и дождливыми. Днём температура воздуха не превысит +10 градусов. В начале следующей недели ожидаются заморозки.

Полиция на площади

На Центральной площади Ижевска открылся стационарный пост полиции. Стражи порядка будут дежурить там ежедневно. Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев обратился к полицейским, отметив, что иногда бывают ситуации, при которых вмешательство сил правопорядка необходимо.

Пришла вакцина

В Удмуртию поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых в количестве 17 870 доз. Отметим, что совмещать препарат с прививкой от ковида запрещено. Между двумя вакцинациями должно быть не менее месяца.

Выборы идут

Председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртии Вениамин сообщил выборы проходят в непростых условиях с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий. Большинство жителей Удмуртии приходят голосовать на избирательные участки, но есть заявления и на голосование на дому.

Район-лидер

Алнаши оказались в лидерах по явке избирателей на голосование в первый день выборов в Госдуму. По данным на 15:00, в целом явка по Удмуртии составила 9,38%. По округу №33 — 9,79%, по округу №34 — 9,01%.