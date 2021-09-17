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На Центральной площади Ижевска открыли стационарный пост полиции

15:00, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
На Центральной площади Ижевска открыли стационарный пост полиции
15:00, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#полиция
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Дежурство будет идти ежедневно.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска открылся стационарный пост полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Дежурить на главной точке притяжения города полицейские будут ежедневно. Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев обратился к полицейским, отметив, что иногда бывают ситуации, при которых вмешательство сил правопорядка необходимо. 

Напомним, ранее неизвестные разбили информационный планшет в остановочном павильоне на Центральной площади. Там же в марте 2020 года неизвестные повредили восемь урн. В октябре того же года на площадь вновь напали — вандалы вырвали 15 кустов, сломали урны и скамейки. Нападению подвергся и остановочный павильон. 

После этого на площади установили ещё 14 камер видеонаблюдения. Они подключены к системе «Безопасный город», что позволяет полицейским в режиме реального времени следить за обстановкой.

15:00, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
1210
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#полиция
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