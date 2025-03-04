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Количество депутатов райсовета Малопургинского района Удмуртии сократится

16:04, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Количество депутатов райсовета Малопургинского района Удмуртии сократится
16:04, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
188
0
#выборы\n#Малопургинский район\n#Избирательная комиссия Удмуртии
Источник фото: t.me (Выборы в Удмуртии)
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Теперь их будет 25 вместо 30.

Малая Пурга. Удмуртия. Количество депутатов райсовета Малопургинского района Удмуртии сократится с 30 до 25. Об этом сообщила пресс-служба Избиркома республики.

В феврале Совет депутатов Малопургинского района проголосовал за переход на смешанную избирательную систему. «За» внесение изменений в Устав проголосовали 27 депутатов.

Теперь количество народных избранников в райсовете составит 25, среди которых 15 будут избраны по одномандатным округам, а 10 – по спискам избирательных объединений.

Отмечается, что это не повлияет на изменение границ одномандатных избирательных округов и избирательных участков. На сегодняшний день в районе проживают более 24 тыс. избирателей.

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16:04, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
188
0
#выборы\n#Малопургинский район\n#Избирательная комиссия Удмуртии