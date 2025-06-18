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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Можге и Глазове официально назначили выборы в местные Гордумы

15:30, 18 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Можге и Глазове официально назначили выборы в местные Гордумы
15:30, 18 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Можга\n#Глазов\n#выборы
Источник фото: ИА "Сусанин"
31
0

Выборы пройдут в единый день голосования — 14 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В двух городах Удмуртии — в Можге и Глазове — официально назначили выборы депутатов городских дум, которые пройдут в ЕДГ-2025. Об этом сообщает Избирком республики.

Так, 16 июня, Городская дума Можги приняла решение о назначении выборов, на которых будут замещаться 26 депутатских мандатов: 13 — по одномандатным избирательным округам, 13 — по партийным спискам. Принять участие в голосовании смогут более 34 тысяч избирателей Можги.

17 июня были назначены выборы депутатов Глазовской Гордумы. Здесь планируют заместить 21 депутатский мандат. Выборы пройдут по мажоритарной системе. Это значит, что все депутаты будут избираться по одномандатным избирательным округам. Принять участие в голосовании смогут более 64 тысяч избирателей Глазова.

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15:30, 18 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Можга\n#Глазов\n#выборы