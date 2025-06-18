Ижевск. Удмуртия. В двух городах Удмуртии — в Можге и Глазове — официально назначили выборы депутатов городских дум, которые пройдут в ЕДГ-2025. Об этом сообщает Избирком республики.

Так, 16 июня, Городская дума Можги приняла решение о назначении выборов, на которых будут замещаться 26 депутатских мандатов: 13 — по одномандатным избирательным округам, 13 — по партийным спискам. Принять участие в голосовании смогут более 34 тысяч избирателей Можги.

17 июня были назначены выборы депутатов Глазовской Гордумы. Здесь планируют заместить 21 депутатский мандат. Выборы пройдут по мажоритарной системе. Это значит, что все депутаты будут избираться по одномандатным избирательным округам. Принять участие в голосовании смогут более 64 тысяч избирателей Глазова.