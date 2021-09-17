В Удмуртии Алнаши оказались в лидерах по явке в первый день голосования в Госдуму России

Данные приводятся на 15:00 пятницы, 17 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Алнаши оказались в лидерах по явке избирателей на голосование в первый день выборов в Госдуму России. Об этом «Сусанину» сообщил секретарь ЦИК Удмуртской Республики Олег Пырегов.

По данным на 15:00, в целом явка по Удмуртии составила 9,38%. По округу №33 — 9,79%, по округу №34 — 9,01%.

В Алнашах за первые 7 часов голосования на участки пришли 18,63% избирателей – показатель почти в 2 раза выше, чем в среднем по республике. Также более 18% составила явка в Кизнере.

Напомним, всего по Удмуртии в 08:00 открыли 1172 избирательных участка. 17 сентября свои голоса отдали и глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой.