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В Удмуртии Алнаши оказались в лидерах по явке в первый день голосования в Госдуму России

16:11, 17 сентября, 2021
В Удмуртии Алнаши оказались в лидерах по явке в первый день голосования в Госдуму России
16:11, 17 сентября, 2021
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#Госдума России
Фото: ИА «Сусанин»
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Данные приводятся на 15:00 пятницы, 17 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Алнаши оказались в лидерах по явке избирателей на голосование в первый день выборов в Госдуму России. Об этом «Сусанину» сообщил секретарь ЦИК Удмуртской Республики Олег Пырегов.

По данным на 15:00, в целом явка по Удмуртии составила 9,38%. По округу №33 — 9,79%, по округу №34 — 9,01%.

В Алнашах за первые 7 часов голосования на участки пришли 18,63% избирателей – показатель почти в 2 раза выше, чем в среднем по республике. Также более 18% составила явка в Кизнере.

Напомним, всего по Удмуртии в 08:00 открыли 1172 избирательных участка. 17 сентября свои голоса отдали и глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой. 

16:11, 17 сентября, 2021
575
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#Госдума России
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