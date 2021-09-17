В начале следующей недели в Удмуртии ожидаются заморозки

Температура воздуха продолжит оставаться ниже климатических норм.

Ижевск. Удмуртия. Выходные в Удмуртии будут холодными и дождливыми. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.

В целом, температура воздуха продолжит оставаться ниже климатических норм.

В субботу, 18 сентября, на большей части республики ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью опустится до +2…+7 градусов Цельсия, а днём не превысит +5…+10 градусов.

С воскресенья, 19 сентября, на погоду окажет влияние гребень антициклона, благодаря чему значительных осадков не будет.

С началом новой недели по ночам ожидаются заморозки до -2 градусов Цельсия. В целом температура ночью ожидается на уровне 0…+5 градусов. Днём воздух прогреется всего до +4…+9 градусов.