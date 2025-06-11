Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Дистанционное электронное голосование не будут применять на выборах в Удмуртии 14 сентября

16:00, 11 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Дистанционное электронное голосование не будут применять на выборах в Удмуртии 14 сентября
16:00, 11 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Удмуртия\n#выборы
Источник фото: ИА "Сусанин"
31
0

В единый день голосования проголосовать удалённо не получится.

Ижевск. Удмуртия. На сентябрьских выборах в Удмуртии в 2025 году не будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщает ЦИК России.

Всего заявки на проведение ДЭГ в этом году подали 34 субъекта Российской Федерации. Центризбирком согласовал проведение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе лишь в 23 регионах.

В 18 из них ДЭГ будет применяться на всех проводимых выборах, в 5 регионах — на отдельных выборах. Удмуртской Республики среди этих регионов нет.

Напомним, в городах Удмуртии 14 сентября пройдут выборы в местные думы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:00, 11 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Удмуртия\n#выборы