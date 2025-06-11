Ижевск. Удмуртия. На сентябрьских выборах в Удмуртии в 2025 году не будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщает ЦИК России.

Всего заявки на проведение ДЭГ в этом году подали 34 субъекта Российской Федерации. Центризбирком согласовал проведение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе лишь в 23 регионах.

В 18 из них ДЭГ будет применяться на всех проводимых выборах, в 5 регионах — на отдельных выборах. Удмуртской Республики среди этих регионов нет.

Напомним, в городах Удмуртии 14 сентября пройдут выборы в местные думы.