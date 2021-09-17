За сутки в Удмуртии коронавирус обнаружили у 229 человек

В тяжёлом состоянии находятся 300 жителей региона.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии выявили 229 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Лидером по числу заболевших вновь стал Ижевск — 133 случая, следом идёт Игринский район — там заболели 27 жителей, в Селтинском районе — 11 человек. В Можге за сутки о своём диагнозе узнали 7 человек. По 5 человек — в Глазове, Увинском, Каракулинском и Дебёсском районах. В Можгинском районе заболели 4 жителя, а в Воткинском и Камбарском — по 3. В Сарапуле и Сюмсинском районе — по 2 заболевших. По одному — в Кизнерском, Сарапульском и Шарканском районах.

За сутки выздоровели 145 человек, а 15 скончались – 8 женщин и 7 мужчин. Женщинам было от 73 до 89 лет, а мужчинам — 64-80 лет.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 300 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 383 006 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 318 144. При этом 36 949 человек привились «Спутником Лайт».