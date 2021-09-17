Хоккеисты «Ижстали» победили на выездном матче команду из Ангарска

Встреча закончилась со счётом 3:2.

Ангарск. Иркутская область. Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде обыграл команду из Ангарска. Матч состоялся в четверг, 16 сентября. Об этом сообщает официальное сообщество ижевского хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Первый период начался с игры «Ермака» на половине соперника. Тем не менее на 14 минуте сталевары забили первую шайбу. Автором гола оказался Константин Рыжов. Однако сибиряки в долгу не остались и, пользуясь меньшинством противника, успешно атаковали и забили на 19 минуте.

Второй период начался со счётом 1:1. На 33 минуте хоккеисты из Ижевска пошли в атаку, но соперник их переиграл. Как итог — период закончился со счётом 1:2 в пользу хозяев.

Третий период начался с атаки ижевчан, которая закончилась успешно на 52-й минуте. Антон Горбачёв произвёл бросок, но вратарь «Ермака» отразил удар. Сталевары не стали сдаваться просто так — шайбу добил Даниил Калмыков. Основное время закончилось со счётом 2:2.

На 64-й минуте в овертайме забить с пятака смог Антон Кочуров при поддержке Глеба Семёнова.

Итог матча — победа «Ижстали» со счётом 3:2.

Как рассказал на пресс-конференции тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин, что у игроков присутствовала нервозность из-за двух домашних поражений. Сталевары до второй пропущенной шайбы не владели инициативой: «Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — добавил Сайфуллин. Он поблагодарил своих подопечных и соперников за проведённую игру.

Следующая игра состоится в четверг, 16 сентября. Сталевары на выезде сыграют с ХК «Сокол» из Красноярска.