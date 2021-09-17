Председатель ЦИК Удмуртии прокомментировал ход выборов в Госдуму

Для голосования на дому необходимо обратиться в свою участковую комиссию любым способом.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртии Вениамин Соломенников прокомментировал ход выборов в Госдуму России. По его словам, как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, в 2021 году выборы проходят в непростых условиях с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий. Чтобы избежать большого количества скопления людей на избирательных участках, было принято решение проводить голосование не один день, а три.

«В этом году мы предъявили очень высокие требования по подготовке к выборам избирательных участков. На каждом из участков проводится обязательная дезинфекция помещений для голосования и температурный контроль избирателей на входе. Члены комиссий используют средства индивидуальной защиты, такие же средства выдаются и каждому пришедшему на участок избирателю», — отметил Вениамин Соломенников.

Он подчеркнул, что большинство жителей Удмуртии приходят голосовать на избирательные участки, но есть заявления и на голосование на дому. Таким правом чаще всего пользуются пожилые люди или те, кто по состоянию здоровья не может посетить избирательные участки.

«Надомное голосование — безопасный и эффективный инструмент, который в период пандемии может способствовать реализации избирательных прав граждан. <…> Сейчас, в период сложной эпидемической обстановки, любой гражданин может реализовать своё избирательное право на дому. Для этого до 14:00 19 сентября граждане могут обратиться в участковую комиссию письменно, лично или по телефону, либо передать просьбу через родственников», — пояснил председатель региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» Максим Воробьев.