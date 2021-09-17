Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

В Удмуртию поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых

17:35, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртию поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых
17:35, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
751
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#грипп
Фото: pixabay.com
751
0

Всего прибыло 17 870 доз.

Ижевск. Удмуртия. Первая партия вакцины от гриппа для взрослых поступила в Удмуртию в количестве 17 870 доз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

До больниц препарат дойдёт в ближайшие дни. Напомним, что 223 тыс. доз вакцины от гриппа для детей и беременных женщин поступили в республику в начале сентября

За эпидсезон 2021-2022 годов в Удмуртии за счёт федерального и республиканского бюджетов планируется привить более 826 тыс. человек, 243 тыс. из которых — дети.

Привиться можно будет в поликлинике по месту жительства. Традиционно прививки будут ставить в организованных коллективах — в школах, детских садах, в трудовых коллективах. 

«Совмещать прививки от гриппа и коронавируса не разрешено. Интервал между второй аппликацией вакцины от коронавируса и прививкой от гриппа должен составлять как минимум 1 месяц», — говорится в сообщении.

Вакцинация от гриппа особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медработникам, учителям, студентам. 

17:35, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
751
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#грипп
?>