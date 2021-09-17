В Удмуртию поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых

Всего прибыло 17 870 доз.

Ижевск. Удмуртия. Первая партия вакцины от гриппа для взрослых поступила в Удмуртию в количестве 17 870 доз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

До больниц препарат дойдёт в ближайшие дни. Напомним, что 223 тыс. доз вакцины от гриппа для детей и беременных женщин поступили в республику в начале сентября.

За эпидсезон 2021-2022 годов в Удмуртии за счёт федерального и республиканского бюджетов планируется привить более 826 тыс. человек, 243 тыс. из которых — дети.

Привиться можно будет в поликлинике по месту жительства. Традиционно прививки будут ставить в организованных коллективах — в школах, детских садах, в трудовых коллективах.

«Совмещать прививки от гриппа и коронавируса не разрешено. Интервал между второй аппликацией вакцины от коронавируса и прививкой от гриппа должен составлять как минимум 1 месяц», — говорится в сообщении.

Вакцинация от гриппа особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медработникам, учителям, студентам.