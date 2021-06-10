Итоги дня: платные парковки в Ижевске и «банные процедуры» на Центральной площади

О самых главных новостях четверга.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 39 новых случаев ковида. По данным на среду, выздоровели еще 43 пациента.

Порядок:

Во время празднования Дня города за безопасностью в общественных местах будут следить 225 полицейских. Также к охране привлекут 127 сотрудников батальона ДПС.

Это не душ:

Глава Ижевска рассказал, что горожане стали устраивать на фонтанах Центральной площади «филиал пляжа». По его словам, люди приходили туда даже с гелем для душа.

Бегите, клещи:

С начала сезона 2 ребенка заболели энцефалитом. Всего кровососы покусали уже 2 тыс. детей.

Планы:

Платные парковки появятся в Ижевске к концу года. Пока власти говорят о 1500 машиноместах.

Бесплатно:

Жители Ижевска и Воткинска смогут сдать анонимный тест на ВИЧ. Результаты будут известны через пару дней.