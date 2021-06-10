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Итоги дня: платные парковки в Ижевске и «банные процедуры» на Центральной площади

18:00, 10 июня, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: платные парковки в Ижевске и «банные процедуры» на Центральной площади
18:00, 10 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#фонтан\n#клещи\n#парковка\n#автомобиль
Фото: ИА «Сусанин»
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О самых главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 39 новых случаев ковида. По данным на среду, выздоровели еще 43 пациента.

Порядок:

Во время празднования Дня города за безопасностью в общественных местах будут следить 225 полицейских. Также к охране привлекут 127 сотрудников батальона ДПС.

Это не душ:

Глава Ижевска рассказал, что горожане стали устраивать на фонтанах Центральной площади «филиал пляжа». По его словам, люди приходили туда даже с гелем для душа.

Бегите, клещи:

С начала сезона 2 ребенка заболели энцефалитом. Всего кровососы покусали уже 2 тыс. детей.

Планы:

Платные парковки появятся в Ижевске к концу года. Пока власти говорят о 1500 машиноместах.

Бесплатно:

Жители Ижевска и Воткинска смогут сдать анонимный тест на ВИЧ. Результаты будут известны через пару дней.  

18:00, 10 июня, 2021
Анна Торхова
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#фонтан\n#клещи\n#парковка\n#автомобиль