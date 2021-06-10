Жители Ижевска и Воткинска смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Тестирование будет анонимным, а результаты станут известны через пару дней.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и Воткинске временно появятся точки, где горожане смогут сдать тест на ВИЧ. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

12 июня в зоопарке Ижевска пройдет акция «Улица здоровья», где одним из мероприятий будет тестирование на вирус иммунодефицита человека. С 10:00 до 15:00 посетители парка смогут бесплатно сдать анализы, результаты которых им сообщат по телефону через несколько дней.

В Воткинске пройти анонимное тестирование можно будет 14 июня возле бизнес-центра «Север». Мероприятие состоится в рамках проекта «Тест для победы» с 10:00 до 14:00. Сотрудники тест-мобиля также ответят на все вопросы горожан и расскажут о рисках заражения ВИЧ-инфекцией.