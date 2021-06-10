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Платные парковки в центре Ижевска появятся к концу года

10:40, 10 июня, 2021
Анна Торхова
Платные парковки в центре Ижевска появятся к концу года
10:40, 10 июня, 2021
Анна Торхова
353
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковка\n#автомобилисты
Фото: arzik2
353
0

В настоящее время определяются условия для операторов.

Ижевск. Удмуртия. Единое парковочное пространство появится в Ижевске к концу 2021 года. Об этом в утреннем эфире «Кофе с мэром» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

В настоящее время вносятся изменения в законодательную базу, определяются операторы парковок и условия их участия в проекте. Планируется, что в центральном квадрате оборудуют 1500 платных машиномест. «Надеюсь, что к концу года мы создадим необходимую инфраструктуру. Решив эти вопросы, будем переходить к новой системе парковок в более широком формате», - добавил Бекмеметьев.

Напомним, ранее глава сообщал, что в тестовом режиме в Ижевске заработают 4 машиноместа с паркоматами и видеокамерами. Ориентировочная цена за 1 час парковки предполагалась от 15 до 40 рублей.

10:40, 10 июня, 2021
Анна Торхова
353
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковка\n#автомобилисты