В Удмуртии выявили еще 39 случаев ковида

Выздоровели 43 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 39 новых случаев ковида. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирус подтвердился у 14 жителей Ижевска, по 4 случая зарегистрировали в Сарапуле, Увинском районе, по 3 зараженных в Завьяловском районе, по 2 - в Граховском, Красногорском, Сарапульском, Можгинском районах, также по одному заболевшему оказалось в Глазове, Можге, Балезинском, Камбарском, Киясовском и Ярском районах Удмуртии.

За сутки врачи выписали еще 43 пациента. Прививки поставили 127 584 человека. С начала пандемии коронавируса 31 391 человек выздоровел, 457 скончались.