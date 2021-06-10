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В Удмуртии выявили еще 39 случаев ковида

09:20, 10 июня, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии выявили еще 39 случаев ковида
09:20, 10 июня, 2021
Анна Торхова
388
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
388
0

Выздоровели 43 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 39 новых случаев ковида. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирус подтвердился у 14 жителей Ижевска, по 4 случая зарегистрировали в Сарапуле, Увинском районе, по 3 зараженных в Завьяловском районе, по 2 - в Граховском, Красногорском, Сарапульском, Можгинском районах, также по одному заболевшему оказалось в Глазове, Можге, Балезинском, Камбарском, Киясовском и Ярском районах Удмуртии.

За сутки врачи выписали еще 43 пациента. Прививки поставили 127 584 человека. С начала пандемии коронавируса 31 391 человек выздоровел, 457 скончались.

09:20, 10 июня, 2021
Анна Торхова
388
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус