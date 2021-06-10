Глава Ижевска попросил не устраивать на фонтанах Центральной площади «филиал пляжа»

Были случаи, когда люди приходили туда помыться.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев напомнил горожанам о правильном пользовании фонтанами на Центральной площади. Об этом он рассказал в утреннем эфире «Кофе с мэром» 10 июня.

Он отметил, что светомузыкальный фонтан у театра оперы и балета предполагает контакт с водой: желающие могут порезвиться, потрогать воду. Что касается нижнего фонтана – он для этого не предназначен. «Тем не менее, в жаркие дни горожане устраивают там филиал пляжа. Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо», - отметил глава.

Каждый понедельник воду в обоих фонтанах полностью заменяют. Регулярно добавляют реагенты. В условиях, когда люди приходят помыться, реагента можно не хватать, из-за чего состояние воды портится. Напомним, подобный случай был в мае – люди жаловались на неприятный запах.