Два ребенка в Удмуртии заболели клещевым энцефалитом

С начала сезона в республике от клещей пострадали 2 тысячи детей.

Ижевск. Удмуртия. Два ребенка в Удмуртии заболели энцефалитом. Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 2 тысячи детей, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в этом году в медицинские учреждения Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратились 12 305 человек. Более половины из них – жители Ижевска, среди них зарегистрировано 6 469 случаев. Также наибольшее число таких пациентов зафиксировано Воткинске (825), Можгинском (433) и Кезском (311) районах.

Диагноз «вирусный энцефалит» в этом году поставили 4 жителям Удмуртии, клещевым боррелиозом заразились 5 человек.