Итоги дня: варианты по газификации сел в Удмуртии и акция «Георгиевская ленточка»

О самых важных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии о заражении ковидом узнали еще 55 человек. Врачи выписали 62 пациента.

Серьезное заявление:

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев предложил газифицировать села за счет средств пенсионного фонда. Второй вариант – выдавать жителям льготные кредиты.

Символ Победы:

С 27 апреля в Удмуртии начнут раздавать георгиевские ленточки. С 3 мая их можно будет получить на Центральной площади, в сквере Победы и на других площадках.

Долги:

Теплицы «Завьяловского» комбината находятся под угрозой отключения от тепла. Предприятие накопило за отопление более 60,5 млн рублей долгов.

Что мы знаем:

29 апреля жители Удмуртии смогут написать «Диктант Победы». Участникам предстоит ответить на 25 вопросов.

Судьба решилась:

Здание санатория «Голубой вагон» в Ижевске решили продать. Аукцион пройдет в мае.

Большие планы:

В Завьяловском районе Удмуртии может появиться особая экономическая зона. Власти надеются, что территория будет интересна инвесторам.