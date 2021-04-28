Итоги дня: варианты по газификации сел в Удмуртии и акция «Георгиевская ленточка»

О самых важных новостях среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии о заражении ковидом узнали еще 55 человек. Врачи выписали 62 пациента.
Серьезное заявление:
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев предложил газифицировать села за счет средств пенсионного фонда. Второй вариант – выдавать жителям льготные кредиты.
Символ Победы:
С 27 апреля в Удмуртии начнут раздавать георгиевские ленточки. С 3 мая их можно будет получить на Центральной площади, в сквере Победы и на других площадках.
Долги:
Теплицы «Завьяловского» комбината находятся под угрозой отключения от тепла. Предприятие накопило за отопление более 60,5 млн рублей долгов.
Что мы знаем:
29 апреля жители Удмуртии смогут написать «Диктант Победы». Участникам предстоит ответить на 25 вопросов.
Судьба решилась:
Здание санатория «Голубой вагон» в Ижевске решили продать. Аукцион пройдет в мае.
Большие планы:
В Завьяловском районе Удмуртии может появиться особая экономическая зона. Власти надеются, что территория будет интересна инвесторам.