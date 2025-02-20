Глазов. Удмуртия. За 2024 год в Глазов привлечено 9,2 млрд инвестиций. Об этом рассказал глава Глазова Сергей Коновалов во время рабочей встречи с Алесандром Бречаловым.

За последние четыре года рост объёма инвестиций увеличился в два раза.

«Говоря о территории опережающего развития, у нас сегодня действует 11 резидентов. И только по первым этапам инвестиционных проектов, которые согласованы сейчас, общий объем инвестиций составляет порядка 4 млрд рублей», – поделился Сергей Коновалов.

Улучшаются и другие показатели. Так, за четыре года на 42% вырос объема промышленного производства, почти в два раза выросла средняя заработная плата.

Также глава Глазова рассказал, что по уровню безработицы «северная столица» Удмуртии, как и город Воткинск, имеет низкие показатели – в среднем безработица составляет 0,15%.

«Фактически 70 человек стоят на учете», – уточнил Сергей Коновалов.