Здание санатория «Голубой вагон» в Ижевске выставили на аукцион

Начальная цена - 40,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске решили продать здание санатория «Голубой вагон». Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртской Республики.

Начальная цена имущества установлена в размере 40,4 млн рублей. В настоящее время трехэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м закреплено на праве хозяйственного ведения за предприятием «ИжГорЭлектроТранс».

Отмечается, что в помещениях есть все коммуникации – освещение, отопление, канализация, вентиляция, лифты.

Заявку на аукцион предприниматели и другие заинтересованные лица могут подать до 17 мая. Сам аукцион пройдет 24 мая.