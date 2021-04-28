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Здание санатория «Голубой вагон» в Ижевске выставили на аукцион

15:35, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
Здание санатория «Голубой вагон» в Ижевске выставили на аукцион
15:35, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
1187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#торги\n#аукцион\n#санаторий
Фото: Минимущество Удмуртии
1187
0

Начальная цена - 40,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске решили продать здание санатория «Голубой вагон». Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртской Республики.

Начальная цена имущества установлена в размере 40,4 млн рублей. В настоящее время трехэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м закреплено на праве хозяйственного ведения за предприятием «ИжГорЭлектроТранс».

Отмечается, что в помещениях есть все коммуникации – освещение, отопление, канализация, вентиляция, лифты.

Заявку на аукцион предприниматели и другие заинтересованные лица могут подать до 17 мая. Сам аукцион пройдет 24 мая. 

15:35, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
1187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#торги\n#аукцион\n#санаторий