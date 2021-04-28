Около 12 тысяч человек в Удмуртии примут участие в «Диктанте Победы»

В регионе насчитывается более 250 площадок для проведения мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. Около 12 тыс. человек в Удмуртии примут участие в патриотической акции «Диктант Победы». Мероприятие пройдёт 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Всего в регионе насчитывается более 250 площадок для проведения мероприятия, около 100 из них расположены в Ижевске.

«Диктант Победы» состоит из 20 вопросов на общую военно-историческую тему, и из 5 по региональной тематике. Проверить свои знания можно будет и онлайн. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать подходящую площадку или дождаться ссылки на диктант, которая появится в день акции.

Площадками для диктанта выступят здания районных и городских администраций, а также школы, колледжи, вузы, музеи и библиотеки. В Ижевске мероприятие проведут в Национальном музее имени Герда, в Доме Дружбы народов и на других площадках.

Как сообщает региональное отделение партии «Единая Россия» со ссылкой на министра национальной политики Удмуртской Республики Ларису Буранову, в Ижевске на открытом воздухе диктант проводить не будут из-за плохой погоды. Из парка имени Кирова акцию перенесли в актовый зал второго корпуса общежития ИжГСХА — улица Песочная, 44. Вместо Центральной площади — Удмуртская государственная филармония — улица Пушкинская, 245. Из сквера оружейника Драгунова мероприятие перенесли в школу №85 — улица Оружейника Драгунова, 74.

Все участники получат сертификаты, победителям достанутся ценные призы, а школьники и студенты, показавшие наибольший результат, получат дополнительные баллы при поступлении на исторические специальности вузов страны.