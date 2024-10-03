В Ижевске может появиться новое производство бытовой химии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут начать производить бытовую химию под брендом «Al`Mix». Подготовлен проект соглашения о намерениях по реализации нового инвестпроекта. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Производство может открыться на территории индустриального парка «Ижевский завод». Соглашение о намерениях реализации инвестпроекта будет действовать до 2034 года. Объём инвестиций составит 118 млн рублей.

Инвестором выступает компания «АЛЬМИКС ГЛОБАЛ ГРУПП». Отметим, что резидентами индустриального парка являются 36 компаний.