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В Ижевске может появиться новое производство бытовой химии

13:10, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске может появиться новое производство бытовой химии
13:10, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции
Фото: Андрея Матвеева на Unsplash
119
0

Новым резидентом индустриального парка «Ижевский завод» может стать компания «АЛЬМИКС ГЛОБАЛ ГРУПП».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут начать производить бытовую химию под брендом «Al`Mix». Подготовлен проект соглашения о намерениях по реализации нового инвестпроекта. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Производство может открыться на территории индустриального парка «Ижевский завод». Соглашение о намерениях реализации инвестпроекта будет действовать до 2034 года. Объём инвестиций составит 118 млн рублей. 

Инвестором выступает компания «АЛЬМИКС ГЛОБАЛ ГРУПП». Отметим, что резидентами индустриального парка являются 36 компаний.              

13:10, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции