Можга. Удмуртия. Можгинскому заводу «Свет» в аренду без торгов передадут два земельных участка на железнодорожной станции Керамик, где предприятие реализует инвестпроект. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Речь идёт о строительстве логистического центра. Для его возведения отвели участки №35 и №34 на улице Кирпичной станции Керамик. Предприятию теперь предстоит обратиться в районную администрацию для заключения договора аренды.

Распоряжение подписано главой Удмуртии Александром Бречаловым.