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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Можгинский завод «Свет» построит логистический на станции Керамик

13:14, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Можгинский завод «Свет» построит логистический на станции Керамик
13:14, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Можга\n#Удмуртия\n#инвестиции\n#инфраструктура
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
0

В аренду предприятию передадут два участка.

Можга. Удмуртия. Можгинскому заводу «Свет» в аренду без торгов передадут два земельных участка на железнодорожной станции Керамик, где предприятие реализует инвестпроект. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Речь идёт о строительстве логистического центра. Для его возведения отвели участки №35 и №34 на улице Кирпичной станции Керамик. Предприятию теперь предстоит обратиться в районную администрацию для заключения договора аренды.

Распоряжение подписано главой Удмуртии Александром Бречаловым.

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13:14, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Можга\n#Удмуртия\n#инвестиции\n#инфраструктура