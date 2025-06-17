Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле продолжается строительство питомника хвойных деревьев «Удан» в рамках инвестпроекта. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов в своём ТГ-канале.

Максимальная загрузка питомника – 45 млн сеянцев сосен, елей и лиственниц в год. Причём растут они сразу в контейнерах с закрытой корневой системой. Такие растения легко переносят переезды, их можно высаживать в любое время года, кроме зимы, а также они лучше приживаются, потому что их корни защищены земляным комом.

«Сейчас на сарапульской площадке готовы десять теплиц. В них всё автоматизировано: система метеостанций сама будет следить за погодой и обеспечивать нужную температуру и полив», – говорится в сообщении. Напомним, соглашение о строительстве было подписано на ПМЭФ-2022.

Отмечается, что реализация инвестпроекта принесёт республике более миллиарда рублей инвестиций. Сеянцы, помимо восстановления лесов внутри региона, активно экспортируются за рубеж – в Китай, Монголию и Казахстан. Так, Удмуртия с начала текущего года на 20% нарастила продажу саженцев в Казахстан.

Напомним, в 2025 году в Удмуртии планируют посадить свыше 22 млн сеянцев.