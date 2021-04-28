Спикер Госсовета Удмуртии предложил газифицировать село за счёт пенсионного фонда

Также рассматривается вариант предоставления льготных кредитов.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев озвучил предложения по газификации сельских населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Газ сегодня доходит до населенного пункта, а люди не подключаются, нет синхронизации. Причина в том, что это очень дорогое удовольствие и, конечно, хотелось бы, чтобы была оказана государственная поддержка в этом направлении», — отметил Невоструев.

Он предложил решить проблему подключения участков к газораспределительным сетям с помощью выделения домохозяйствам субсидий из федерального бюджета в пределах 80-100 тыс. рублей.

Для покупки оборудования и прокладки внутренних сетей жителям предложат взять льготные кредиты, примерно под 2% годовых. Процентную ставку по ним будет компенсировать региональный бюджет.

По словам Невоструева, в сельской местности живёт очень много пенсионеров. Поэтому им могут предложить провести газификацию за счёт денег из пенсионного фонда.

Отметим, что населённые пункты Удмуртии обеспечены газом лишь на 53%.

Напомним, что во время своего послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проработать механику безвозмездной газификации домов. Председатель Госсовета Удмуртии Невоструев оценил предложение главы государства словами — «в год села это, конечно, очень здорово будет».

Ранее в интервью ИА «Сусанин» министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова оценила стоимость подключения к газораспределительной сети в районе 160 тыс. рублей, что для сельского жителя является достаточно большой суммой.