Еще 55 жителей Удмуртии узнали, что заражены ковидом

62 пациента вылечились.

Ижевск. Удмуртия. Еще 55 жителей Удмуртии получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Так, ковид подтвердился у 27 жителей Ижевска, 8 жителей Увинского района, 4 жителей Глазова, 4 жителей Воткинска, 3 жителей Шарканского района, 2 жителей Дебесского района, 2 жителей Малопургинского района, 2 жителей Граховского района, по одному зараженному выявили в Можге, Ярском и Красногорском районах.

За сутки врачи выписали еще 62 пациента.

В настоящее время вакцинировались от ковида 85 104 человека, второй компонент поставили 49 968 жителей.