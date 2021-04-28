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Еще 55 жителей Удмуртии узнали, что заражены ковидом

09:20, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
Еще 55 жителей Удмуртии узнали, что заражены ковидом
09:20, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
156
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
156
0

62 пациента вылечились.

Ижевск. Удмуртия. Еще 55 жителей Удмуртии получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Так, ковид подтвердился у 27 жителей Ижевска, 8 жителей Увинского района, 4 жителей Глазова, 4 жителей Воткинска, 3 жителей Шарканского района, 2 жителей Дебесского района, 2 жителей Малопургинского района, 2 жителей Граховского района, по одному зараженному выявили в Можге, Ярском и Красногорском районах.

За сутки врачи выписали еще 62 пациента.

В настоящее время вакцинировались от ковида 85 104 человека, второй компонент поставили 49 968 жителей.

09:20, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
156
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус