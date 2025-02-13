Сейчас на инвестиционной карте республики размещено 400 площадок.
Ижевск. Удмуртия. Инвестиционная карта Удмуртии вошла в топ по просматриваемости среди инвесторов. Об этом сообщает Корпорация развития Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».
В пятёрке лидеров оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородские области.
Инвестиционную карту России запустили год назад. Ресурс помогает предпринимателям находить перспективные территории для инвестиций
«На карте обозначены свободные земельные участки, здания и помещения под любой проект: от строительства автозаправки до промышленного завода», – говорится в сообщении.
Всего на инвестиционной карте Удмуртии размещены 400 инвестплощадок, из них 341 земельных участков, 59 зданий и помещений.