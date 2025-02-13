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Удмуртия вошла в топ регионов по заинтересованности инвесторов

15:10, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртия вошла в топ регионов по заинтересованности инвесторов
15:10, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиционная привлекательность\n#инвестиции
Источник фото: скриншот с сайта invest.gov.ru
69
0

Сейчас на инвестиционной карте республики размещено 400 площадок.

Ижевск. Удмуртия. Инвестиционная карта Удмуртии вошла в топ по просматриваемости среди инвесторов. Об этом сообщает Корпорация развития Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

В пятёрке лидеров оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородские области.

Инвестиционную карту России запустили год назад. Ресурс помогает предпринимателям находить перспективные территории для инвестиций

«На карте обозначены свободные земельные участки, здания и помещения под любой проект: от строительства автозаправки до промышленного завода», – говорится в сообщении.

Всего на инвестиционной карте Удмуртии размещены 400 инвестплощадок, из них 341 земельных участков, 59 зданий и помещений.

15:10, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиционная привлекательность\n#инвестиции