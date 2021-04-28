В Удмуртии раздадут 40 тысяч георгиевских ленточек

Их раздача организована в местах массового скопления людей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии раздадут 40 тыс. георгиевских ленточек в рамках соответствующей акции. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

С 27 апреля по 9 мая в Удмуртии проходит акция «Георгиевская ленточка», на которой всем желающим раздадут символ победы. Их раздача организована в местах массового скопления людей. В условиях пандемии мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм.

Список точек раздачи георгиевских ленточек:

Центральная площадь — 3 мая с 13:00.

Сквер Победы — 3 мая с 13:00.

Парк имени Кирова — 4 мая с 13:00.

Парк «Берёзовая роща» (он же «Козий») — 4 мая с 13:00.

Завьялово, улица Калинина, около дома 61а — 29 апреля с 18:00, 7 мая с 12:00 и 9 мая с 10:00.

Напомним, в Ижевске на День Победы пройдут различные торжества: концерты, парад, выставка техники и другое. Из-за распространения коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдёт в режиме онлайн. Кроме того, из-за проведения парада центральные улицы Ижевска будут перекрыты, а на улице Пушкинской нанесена временная разметка.